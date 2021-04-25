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    Manchester United taraftarı Avrupa Süper Ligi'ni protesto etti

    Manchester United taraftarları, Avrupa Süper Ligi adlı girişime katılma teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesini protesto etti.
    • AA
    • 25.04.2021 - 01:57
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    Manchester United taraftarı Avrupa Süper Ligi'ni protesto etti

    Old Trafford Stadı'nın önünde toplanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yüzlerce taraftarı, kulübün hisselerinin çoğunluğuna sahip ABD'li Glazer ailesinin kulüp ile bağlarını koparması yönünde talepte bulundu.

    GLAZER LİGİN BAŞKAN YARDIMCISI OLACAKTI

    Manchester United'ın sahiplerinden iş insanı Joel Glazer'in, Avrupa Süper Ligi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenmesi planlanıyordu.

    Manchester United taraftarı Avrupa Süper Ligi ni protesto etti #1

    KULÜPLERİN TARAFLARI TEPKİ GÖSTERDİ

    İngiltere Premier Lig'de benzer eylemler, hafta içi boyunca Chelsea ve Arsenal kulüplerinde de yaşanmıştı. Taraftarlar, kulüp sahipleri Chelsea'de Roman Abramovich ve Arsenal'de Stan Kroenke'ye hisselerini devretmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

    Manchester United taraftarı Avrupa Süper Ligi ni protesto etti #2

    İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

    Manchester United taraftarı Avrupa Süper Ligi ni protesto etti #3

    UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de girişimden çekildiğini duyurmuştu.

    Manchester United taraftarı Avrupa Süper Ligi ni protesto etti #4

    Manchester United taraftarı Avrupa Süper Ligi ni protesto etti #5

    Manchester United taraftarı Avrupa Süper Ligi ni protesto etti #6

    Manchester United taraftarı Avrupa Süper Ligi ni protesto etti #7

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    Manchester United taraftarı Avrupa Süper Ligi ni protesto etti #9

    Manchester United taraftarı Avrupa Süper Ligi ni protesto etti #10

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