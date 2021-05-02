Premier Lig'de Manchester United taraftarları yöentimi protesto etmek için stadı bastı.

Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüpleri protestolar devam ediyor.

İngiltere Premier Lig'de oynanacak Manchester United-Liverpool maçı öncesinde olay çıktı.

TARAFTARLAR STADI BASTI

Manchester yönetimini protesto etmek isteyen Unitedlı taraftarlar Old Trafford stadını basarak, gösteri düzenledi.

Meşalelerle stada giren taraftarlar, ellerindeki meşaleleri localara fırtlattı.Taraftarlar "Defolun gidin bu kulüpten" diye bağırarak yönetimi protesto etti.

Ayrıca taraftarlar, oyuncuların kaldığı The Lowry Hotel çevresinde de gösteriler düzenledi.

Manchester United taraftarları stadı bastı İZLE

