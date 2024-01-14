Manchester United - Tottenham maçında kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 20. haftası dev bir maça sahne oldu.
Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Manchester United ile Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçta kazanan çıkmadı. 4 golün çıktığı müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
İki takım puanları paylaştı
Manchester United'ın gollerini 3. dakikada Rasmus Höjlund ve 39. dakikada Marcus Rashford kaydetti.
Tottenham'ın golleri 19. dakikada Richarlison ve 46. dakikada Rodrigo Bentancur'dan geldi.
Werner ilk kez oynadı
Konuk ekip Tottenham'ın Leipzig'ten kiraladığı Timo Werner, ilk maçına Mannchetser United deplasmanında çıktı.
27 yaşındaki Alman futbolcu, 80 dakika sahada kaldı ve Rodrigo Bentancur'un golünde asist yaptı.
1'er puanın sahibi oldular
Bu beraberliğin ardından Tottenham 40, Manchester United 32 puana ulaştı.
İngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta Manchester United, Wolverhampton'a konuk olacak. Tottenham, Brentford'u ağırlayacak.
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