Manchester United, West Ham United'a boyun eğdi

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İngiltere Premier Lig'in 18. hafta mücadelesinde West Ham United ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Londra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı West Ham United 2-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekip West Ham'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Jarrod Bowen ile 78. dakikada Muhammed Kudus kaydetti.
İki takım da 28 puanda
Bu sonuçla birlikte West Ham United, puanını 28 yaparak Manchester United'ı altına aldı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Manchester United ise 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında West Ham United, zorlu Arsenal deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
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