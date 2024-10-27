Manchester United, West Ham United engelini aşamadı
Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde West Ham United ile Manchester United karşı karşıya geldi

Londra Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım West Ham oldu.

MANCHESTER UNITED, PUANSIZ AYRILDI

West Ham'ın gollerini 74. dakikada Crysensio Summerville ve 90+2'de penaltıdan Jarrod Bowen kaydetti.

Manchester United'ın tek golünü ise 81. dakikada Casemiro kaydetti. Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

MANCHESTER EKİBİ, CHELSEA İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla birlikte Manchester United 11 puanda kalırken, West Ham puanını 11'e yükseltmiş oldu. Manchester United, Premier Lig'de 14. sıraya geriledi.

Ligin bir sonraki maç haftasında West Ham deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Manchester United sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor