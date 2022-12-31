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    Manchester United, Wolverhampton'ı tek golle geçti

    Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı Marcus Rashford'ın golüyle 1-0 mağlup etti.
    • 31.12.2022 - 17:51
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    Manchester United, Wolverhampton'ı tek golle geçti

    İngiltere Premier Lig 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligin güçlü ekiplerinden Manchester United deplasmanda Wolverhampton'a konuk oldu.

    Karşılaşma ManU'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Rashford galibiyeti getirdi

    Manchester United'ın tek golü oyuna sonradan giren İngiliz yıldız Marcus Rashford'un ayağından geldi. Rashford'ın 84. dakikada attığı ikinci gol ise elle oynadığı gerekçesiyle iptal oldu.

    Maçın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca ManU sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.

    Manchester United, Wolverhampton ı tek golle geçti #1

    Manchester United 32 puana yükseldi

    Manchester United aldığı galibiyetle beraber puanını 32 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Wolverhampton ise bu mağlubiyetle 13 puanda kaldı ve 18. sırada kendine yer buldu.

    Gelecek hafta Premier Lig'de Manchester United evinde Bournemouth'u konuk edecek. Wolverhampton ise Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

    Manchester United, Wolverhampton ı tek golle geçti #2

    Manchester United, Wolverhampton ı tek golle geçti #3

    Manchester United, Wolverhampton ı tek golle geçti #4


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