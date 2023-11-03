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Manchester United'a bir kötü haber daha! Casemiro da sakatlandı

Manchester United'a bir kötü haber daha! Casemiro da sakatlandı Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Carabao Cup'ta Newcastle United'la oynanan maçta sakatlanan Casemiro'nun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.