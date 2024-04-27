Manchester United'a Burnley çelmesi! Manchester United, Premier Lig'in 35. haftasında evinde Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde Manchester United ile Burnley karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçta kazanan çıkmadı

Manchester United'ın golünü 79. dakikada Antony atarken, Brezilyalı oyuncu bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü atmış oldu.

Burnley'e beraberliği getiren golü ise 87. dakikada penaltıdan Zeki Amdouni kaydetti.

Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonuçla birlikte Manchester United 54, Burnley ise 24 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşırken, Burnley sahasında Newcastle United ile karşılaşacak.