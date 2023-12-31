Manchester United'a Nottingham Forest'tan darbe Manchester United, Premier Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Nottingham Forest'a 2-1 mağlup oldu.

AA & Ensonhaber

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest, Manchester United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Nottingham Forest'ın gollerini 64'te Nicolas Dominguez ve 82'de Morgan Gibbs-White tarken Manchester United'ın tek sayısı 78'de Marcus Rashford'dan geldi.

Altay Bayındır oynamadı

Manchester United'da milli kalecimiz Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte 31 puanda kalan Manchester United ligin bir sonraki maçında Tottenham Hotspur'u konuk edecek.

Puanını 20'ye yükselten Nottingham Forest ise Brentford deplasmanına gidecek.