Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.32
-0.48%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Manchester United'a siber saldırı

    Premier Lig devi Manchester United'ın bilgisayar sistemlerine hackerlar tarafından saldırı düzenlendi. Manchester United bilgi işlem uzmanları olayı soruşturuyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 15:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Manchester United'a siber saldırı

    İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sistemlerinin siber saldırıya uğradığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, bilgi işlem uzmanlarının olayı soruşturduğu ve sorunu düzeltmek için çalıştığı belirtilerek, "Savunma sistemimiz, organize siber suçlular tarafından gerçekleştirilen saldırıyı tespit etmiş, etkilenen sistemleri kapatmış ve verileri koruma altına almıştır." denildi.

    "GİZLİLİK İHLALİ OLMADI"

    Old Trafford Stadı'ndaki maçlarla ilgili kritik sistemlerin çalıştığı ve güvende olduğu vurgulanarak, "Kulübün internet sitesi ve mobil uygulamasının da aralarında bulunduğu medya kanalları saldırıdan etkilenmemiştir. Şu an için taraftar ve müşterilere ait verilerin gizliliğinin ihlaline dair bir tespit yoktur." ifadeleri kullanıldı.

    Manchester United a siber saldırı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir