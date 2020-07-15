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    Manchester United'da 6 futbolcu satılık

    Manchester United gelecek sezonun kadro planlaması dahilinde 6 futbolcuyu gözden çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 15:18
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    Manchester United'da 6 futbolcu satılık

    Premier Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirebilmek için yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Manchester United'da takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

    Telegraph'ta yer alan habere göre, yeni sezon kadro planları için çalışmalarını sürdüren Kırmızı Şeytanlar'da 6 futbolcu gözden çıkarıldı.

    TRANSFERLER İÇİN KAYNAK OLUŞTURACAK

    Kadroda düşünülmeyen 6 futbolcu için gelecek olan teklifler değerlendirilecek ve bu satışlardan transfere kaynak oluşturulacak. Pandemi arasından sonra Premier Lig'e muhteşem bir geri dönüş yapan ve en formda takım olarak dikkat çeken Manchester United, yaz transfer döneminde Alexis Sanchez, Chris Smalling, Marcos Rojo, Phil Jones, Jesse Lingard ve Diogo Dalot'la yollarını kesin olarak ayırmayı hedefliyor.

    Koronavirüsün futbol ekonomisine etkisi nedeniyle de yara alan Manchester United, kadroda düşünülmeyen futbolcularla yolları ayırarak bütçeyi dengelemek istiyor.

    Manchester United'da 6 futbolcu satılık #1

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