Manchester United'da Ruben Amorim dönemi resmen başladı

9 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de topladığı 11 puanla 14. sırada bulunan Manchester United'da geçtiğimiz günlerde bir veda gerçekleşmişti.

İngiliz ekibi, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdığı duyurmuştu.

YENİ TEKNİK ADAM AMORIM

Bu gelişmenin ardından kısa süre içerisinde teknik adam arayışlarına başlayan Manchester United, yeni çalıştırıcısını buldu.

Milli futbolcu Altay Bayındır'ın da formasını giydiği ManU, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un 39 yaşındaki hocası Ruben Amorim'i takımın başına getirdi.

"PAZARTESİ GÜNÜ MANCHESTER UNITED'A KATILACAK

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Manchester United, Ruben Amorim'in erkekler A Takımı Teknik Direktörü olarak atanmasından mutluluk duyuyor. Mevcut kulübüne olan yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra, ek bir yıl kulüp opsiyonuyla Haziran 2027'ye kadar katılacak. 11 Kasım Pazartesi günü Manchester United'a katılacak.