Haberler



Dünyadan futbol



Manchester United'ı görenler şaştı kaldı! 66 yıl sonra bir ilk

Manchester United'ı görenler şaştı kaldı! 66 yıl sonra bir ilk Manchester United, Galatasaray maçıyla birlikte 66 yıl sonra bir ilk yaşadı. İngiliz ekibi, 1957'den sonra ilk kez bir maça beyaz forma ve kırmızı şort ile çıktı.