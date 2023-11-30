Manchester United'ı görenler şaştı kaldı! 66 yıl sonra bir ilk

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşan Manchester United için dikkat çekici bir haber gündeme geldi.
İngiliz medyasında yer alan habere göre, Manchester United'ın, Galatasaray ile oynadığı maçta tarihi bir değişiklik yaptığı belirtildi.
1957'den sonra ilk
Manchester United'ın Galatasaray karşısında sahaya beyaz forma ve kırmızı şortla çıktığı hatırlatıldı. Kırmızı Şeytanlar'ın 1957'den sonra ilk kez beyaz forma ve kırmızı şortla sahada yer aldığı aktarıldı.
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