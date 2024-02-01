AA & Ensonhaber
İngiltere'nin dev takımlarından Manchester United, formasını giyen ilk Türk futbolcu Altay Bayındır'ın onuruna stadyumunda Türk bayrağı dalgalandırdı.
Manchester United, sosyal medya hesabından Old Trafford Stadyumu'nda Türk bayrağının göndere çekilme görüntüsünün yanı sıra, "İlk Türk oyuncumuz onuruna Türkiye bayrağını dalgalandırıyoruz" mesajını paylaştı.
Altay, FA Cup'ta ilk kez forma giydi
Milli kaleci Altay Bayındır'ın ilk kez formasını giydiği Manchester United, geçen hafta İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında Newport County'e konuk olmuş ve maçı 4-2 kazanarak 5. tura çıkmıştı.
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