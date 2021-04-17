Mandzukic, oynamadığı ayın ücretini kulübe iade etti

Mario Mandzukic, sakatlığı nedeniyle Milan'da Mart ayında hiç oynamadığı için maaşını kulübe iade etti.

Milan’a devre arasında gelen Mario Mandzukic’ten alkışlanacak bir hareket geldi.

Sık sık sakatlanması nedeniyle Milan formasını istediği kadar giyemeyen Mandzukic, Mart ayı maaşını iade etme karar aldı.

300 BİN EUROYU İADE ETTİ

Mart ayında sakatlığı nedeniyle hiç maça çıkamayan Mandzukic, aylık maaşı olan 300.000 euroyu almayı reddetti ve kulübe iade etti.

“PARA GENÇLERİN EĞİTİMİ İÇİN KULLANILACAK”

Konuyla ilgili açıklama yapan Milan Başkanı Paolo Scaroni olayı hayretle karşıladıklarını söyleyerek, "Bu olağanüstü bir jest oldu. Mario bu jest ile meslek ahlakının ne kadar üst seviyede olduğunu gösterdi." sözlerini kullandı.

Ayrıca Başkan Scaroni, Mandzukic'in aylık maaşı olan 300.000 euronun kulübün adını taşıyan vakıfa bağışlandığını ve paranın gençlerin eğitimi için kullanılacağını belirtti.