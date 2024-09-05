ManU'da Casemiro'nun ayrılığı iptal Manchester United, takımdan ayrılması gündemde olan Tyrell Malacia ve Casemiro'yu Avrupa Ligi kadrosuna yazdı.

Haber Merkezi

Manchester United'da ayrılması gündemde olan iki isim için karar verildi.

Kırmızı Şeytanlar, takımdan ayrılması gündemde olan Tyrell Malacia ve Casemiro'yu Avrupa Ligi kadrosuna yazdı.

AYRILIK KARARI İPTAL

25 kişilik kadroya yazılan iki ismin takımda tutulmasına karar verildi.

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın ilgisine rağmen tecrübeli orta saha sarı kırmızılı takıma gitmeyecek.

Manchester United formasıyla 87 maça çıkan Casemiro, 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.