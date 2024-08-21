Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdı İlkay Gündoğan’ın ardından, Alman kaleci Manuel Neuer de sosyal medya hesabından milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Haber Merkezi

Almanya Milli Takımı’nda ayrılıklar devam ediyor. İlkay Gündoğan’ın milli takımı bırakmasının ardından, bir başka oyuncu daha milli takım kariyerine son verdi.

Manuel Neuer de sosyal medya hesabından Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

159 MAÇA ÇIKTI

Alman kaleci, milli takım formasıyla toplamda 159 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, milli takım kariyerinde 2014 Dünya Kupası ve 2009 U21 Avrupa Şampiyonası olmak üzere iki büyük kupa kazandı.