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    Manuel Neuer cilt kanseri olduğunu duyurdu

    Manuel Neuer cilt kanseri olduğunu duyurdu

    Bundesliga ekibi Bayern Münih'in yıldız kalecisi Manuel Neuer hayranlarını üzdü. Tecrübeli oyuncu cilt kanseri nedeniyle 3 kez ameliyat olduğunu söyledi.
    • 02.11.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 13:53
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    Bayern ve Almanya Milli Takımı'nın yıldız kalecisi Manuel Neuer, üzücü haberi paylaştı.

    Alman basınına konuşan tecrübeli file bekçisi cilt kanseri olduğunu açıkladı.

    Bu hastalıktan dolayı 3 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım." dedi.

    Manuel Neuer cilt kanseri olduğunu duyurdu #1

    "Güneşten korunmam söylendi"

    Başarılı file bekçisi ayrıca, "Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum." açıklamasını yaptı.

    Manuel Neuer, daha önce omuzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle forma giyemiyordu.

    13 maçta 11 gol yedi

    36 yaşındaki kaleci bu sezon 13 maçta forma giyerken kalesinde 11 gole engel olamadı. Yıldız isim 6 müsabakadan da gol yemeden ayrıldı.

    Manuel Neuer cilt kanseri olduğunu duyurdu #2


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