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    Manuel Neuer, kayak yaparken bacağını kırdı

    Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, kayak turu sırasında bacağını kırdı. Ameliyat olan Neuer, sezonu kapattığını açıkladı.
    • 10.12.2022 - 15:32
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    Manuel Neuer, kayak yaparken bacağını kırdı

    Almanya ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ve turnuvaya grup aşamasında veda eden Manuel Neuer, kayak yaparken bacağını kırdığını ve bu sebeple sezonu kapattığını duyurdu.

    "Sezonun benim için bittiğini bilmek canımı acıtıyor"

    Tecrübeli eldiven sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu yıl benim için daha iyi bitebilirdi. Kayak yaparken bacağımın alt kısmı kırıldı. Ameliyatım iyi geçti ama sezonun benim için bittiğini bilmek canımı acıtıyor.” ifadelerini kullandı.

    Manuel Neuer, kayak yaparken bacağını kırdı #1

    Almanya turnuvaya grup aşamasında veda etmişti

    Neuer, Almanya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı. Panzerler, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

    Manuel Neuer, kayak yaparken bacağını kırdı #2

    Bayern Münih ile 16 maça çıktı

    2011 yılından beri Bayern Münih'in kalesini koruyan 36 yaşındaki Neuer, bu sezon tüm kulvarlarda 16 mücadeleye çıktı.

    Manuel Neuer, kayak yaparken bacağını kırdı #3


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