Manuel Neuer, Oliver Kahn'ın tarihi rekorunu egale etti

Bayern Münih, RB Leipzig'i mağlup ederken Manuel Neuer, kulübün sembol ismi Oliver Kahn'ın rekorunu egale etti.

Bayern Münih'in RB Leipzig'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Manuel Neuer, Alman devinin efsane kalecisi Oliver Kahn'ın tarihi rekorunu egale etti.

Opta verilerine göre, Bayern Münih'in deneyimli file bekçisi Manuel Neuer, Bundesliga'da çıktığı maçlarda toplam 310. galibiyetini çıkardı. Bu, rekoru elinde bulunduran Oliver Kahn'ın ulaştığı rekordu.

Bayern Münih'in Leipzig zaferini Neuer sahada, kulüp CEO'su Kahn ise tribünde kutladı. Kahn, rekorunun egale edilmesine de şahit oldu.

OLIVER KAHN'IN BAYERN KARİYERİ

Futbola doğduğu şehrin takımı Karlsruhe'de başlayan Kahn, 1994 yılında 25 yaşındayken Bayern Münih'e transfer oldu ve 14 yıl Bavyera devinin kalesini korudu. Kahn 2008 yılında, 39 yaşındayken kariyerini noktaladı.

Kahn, Bayern formasıyla 8 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Bunun yanı sıra 2001'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2 kez Almanya'da yılın oyuncusu seçilen Kahn, 1 kez de sezonun en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Kahn ayrıca 6 kez Almanya Kupası, 6 kez de Almanya Lig Kupası zaferi yaşarken 1 UEFA Kupası, 1 kez de Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu gördü.

Kahn'ın ödülleri arasında 3 kez dünyada yılın kalecisi ve 4 kez Avrupa'da yılın kalecisi unvanları da var.

52 yaşındaki Kahn, 2020'de kulübün yönetimine girdi ve daha sonra CEO oldu. Kahn gelecekte kulübün başkanlığını da yapacak.