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    Maracana Stadı'nın adı 'Kral Pele Stadı' olarak değiştiriliyor

    Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin adının, dünyanın en ünlü statlarından biri olan Maracana'ya verileceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 16:09
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    Maracana Stadı'nın adı 'Kral Pele Stadı' olarak değiştiriliyor

    Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro Eyaleti Yasama Meclisi, stadın isminin "Edson Arantes do Nascimento - Kral Pele" olarak değiştirilmesine onay verdi.

    Kararın, eyalet valisinin de onaylamasıyla birlikte resmileşeceği belirtildi.

    1000. GOLÜNÜ BU STATTA ATMIŞTI

    Tam adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, kariyerinin 1000. golünü Maracana Stadı'nda atmıştı.

    Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen, "Futbolun Kralı" ve "Kral Pele" gibi lakaplar takılan Brezilyalı eski oyuncu, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

    Maracana Stadı nın adı Kral Pele Stadı olarak değiştiriliyor #1

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