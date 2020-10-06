Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen isimlerinden biri olan Diego Maradona, koronavirüse yakalandı.

Pandemi sürecinde aldığı ilginç önlemlerle gündeme gelen Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, koronavirüse yakalanan bir sporcu ile temasa geçtiği şüphesiyle teste tabi tutuldu.

Maradona'nın avukatı tarafından yapılan açıklamada, sonucun 24 saat içerisinde belli olacağı ifade edilirken, İspanyol basını ise deneyimli futbol adamın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

ALDIĞI ÖNLEMLER DİKKAT ÇEKİYORDU

Katıldığı toplu davet ve futbol organizasyonu gibi yerlere fanus şeklinde bir koruyucu aparatla gelen Maradona, bu şekilde önlem almasıyla sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. Son olarak bir futbol maçında görülen efsane futbol adamının koronavirüse yakalanması ise herkesi şaşırttı.

59 yaşındaki Maradona, son yıllarda fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamıştı.







