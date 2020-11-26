- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Maradona parasını bağışlayacağını açıklamıştı
Maradona parasını bağışlayacağını açıklamıştı
5'i kanunen toplam 11 çocuğu bulunan Armando Diego Maradona, 2019 yılında çocuklarına bir şey bırakmayacağını ve tüm parasını bağışlayacağını açıklamıştı.
- Haber Merkezi
- 26.11.2020 - 09:27
- Güncelleme : 26.11.2020 - 09:29
Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Armando Diego Maradona, futbol dünyasını yasa boğarken, Arjantinli efsaneden geriye kalan miras tartışma konusu oldu.
5'ini kanunen kabul ettiği toplam 11 çocuğu bulunan Maradona'dan kalan mülk, çocuklar arasında miras kavgasına neden olabilir.
"SİZLERE HİÇBİR ŞEY BIRAKMAYACAĞIM"
2019 yılında çocuklarının kendisi hakkında ölüm haberleri yaydığını iddia eden Maradona, onlara miras bırakmayacağını söylemişti.
Arjantinli eski futbolcu ve teknik direktör, "Sizlere hiçbir şey bırakmayacağım, tüm paramı bağışlayacağım. Hayatım boyunca koşarak kazandığım şeyleri size vermeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.