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Maradona parasını bağışlayacağını açıklamıştı

Maradona parasını bağışlayacağını açıklamıştı

5'i kanunen toplam 11 çocuğu bulunan Armando Diego Maradona, 2019 yılında çocuklarına bir şey bırakmayacağını ve tüm parasını bağışlayacağını açıklamıştı.