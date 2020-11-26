Dün akşam hayatını kaybeden Maradona'dan geriye attığı goller ve söylediği efsane sözleri kaldı. Arjantinli yıldızın Amerikalılara verdiği ödül cevabı ise sözlerinin arasında en unutulmaz olanıydı.

Birçok insana göre dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük efsanesi olarak kabul edilen Diego Armando Maradona, kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi nedeniyle dün akşam hayatını kaybetti.

Arjantinli yıldızdan geriye attığı goller ve söylediği efsane sözler kaldı. Unutulmaz sözlerinden biri de Amerika'yla ilgili olanıydı.

Maradona, Amerikalıların yıllar evvel kendisine ödül vermek istediğini ancak bunu kabul etmediğini söylemiş ve Arjantinlinin bu sözü o dönem büyük ses getirmişti.

"ÖDÜLÜNÜZ SİZİN OLSUN"

Maradona verdiği bir röportajda, "1987'de Fidel Castro ile tanıştım. Amerikalılar bana bir ödül verdi. Kübalılar da veriyordu. Amerikalılara dedim ki; (El hareketi çekerek) 'Ödülünüz sizin olsun, ben Küba'dakini alıyorum.' Fidel ve ben Che, Arjantin ve Küba hakkında 5 saat konuştuk. Ve Fidel'e aşık oldum." demişti.

Maradona'nın Amerikalılara verdiği ödül cevabı - İZLE

MARADONA'DAN PAPA'YA: KÜLAHIMA ANLAT

Maradona'nın Papa'yla ilgili sözleri de unutulmaz anlardan birirdi.

Arjantinli yıldızın Papa anısı: "Evet, Papa'ya karşı çıktığım doğru. Neden mi? Vatikan'a gittiğimde oradaki çatıların saf altından olduğunu gördüm. Sonra da Papa'nın vaazını dinledim. Diyordu ki: 'Kilise, yeryüzündeki tüm fakir çocuklar için üzüntü duyuyor! Külahıma anlat."





Maradona'nın diğer efsane sözleri:

"Evet, kokain kullandım ama hiç değilse Amerikalılar gibi binlerce masum insanı öldürmedim." (Kokain kullandığı için Japonya’nın kendisine vize vermemesi üzerine, Hiroşima’ya atılan atom bombasına gönderme)

"Biz futbolcular sürekli üzerimizde çok baskı olduğundan yakınırız. Baskı evine 5 peso getirip çocuklarını geçindiremeyen insanların üzerinde olur. Binlerce dolar alıp, sahaya çıkıp, stresten bahsediyoruz."

"Bir ülkede en çok hangi takımdan nefret ediliyorsa o takım ülkenin en büyük takımıdır. Çünkü en iyiler sevilmez, hep kıskanılır."

1986 Dünya Kupası’nda İngiltere’ye elle attığı golden sonra ‘ O el Tanrı’nın eliydi’ sözünü söylemiştir.