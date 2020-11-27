Maradona'nın cenazesinde skandal olay

Dünya futbolunun efsane ismi Diego Maradona'nın ölümünün ardından defin işlemleri görevini üstlenen cenaze evi çalışanları Maradona'nın naaşıyla fotoğraf çektirerek yeni bir skandala imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yummuştu.

Ülkesi adına büyük bir anlam ifade eden efsane futbolcuya tüm dünyada da hüzünlü vedalar edildi.

Naaşının halkın ziyaretine açılmasının ardından çıkan arbedeler tüm dünyayı şoke ederken bir skandal daha ortaya çıktı.

CENAZE EKİBİNDEN SKANDAL FOTOĞRAFLAR

Efsane ismin defin işlemlerini yürüten Sepelios Pinier isimli özel firmanın 3 çalışanının, Diego Armando Maradona'nın tabutunu açarak cansız bedeniyle fotoğraf çektirdiği gün yüzüne çıktı.

Söz konusu fotoğraflarda yer alan isimlerden birinin kimliği tespit edildi. Maradona'nın naaşının nakil edildiği esnada cenaze aracında da bulunduğu öğrenilen Diego Molina isimli çalışanın görevine apar topar son verildi.

Görüntülerin basına sızmasının ardından ülke ayağa kalkarken, Diego Molina'ya yönelik sayısız ölüm tehdidinde bulunulduğu ve Arjantin vatandaşlığından çıkarılması yönünde baskılar yapıldığı kaydedildi.

Sepelios Pinier isimli cenaze işleri firmasının müdürü Diego Picon konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Picon, fotoğraflarda yer alan üç şahsın taşeron işçi olduğunu ve skandal görüntülerin ardından ivedilikle ilişkilerinin kesildiğini söyledi.

"Babam 75 yaşında ve şu an ağlıyor. Ben ağlıyorum, kardeşim ağlıyor. Tam anlamıyla yıkılmış durumdayız. Molina burada çalışmıyor. Tabut çok ağır olduğu için üçüncü parti bir firmadan gelen bir çalışan. Ailesi sedir ağacından bir tabut istemişti ve bu ürün ciddi manada ağır olduğu için taşınması problem oluyor. Kendisi bu yüzden çağrıldı. İşlemler sırasında telefonlarını toplayıp daha sonra teslim etmiştik. Sanırım polis nakliye için beni çağırdığı esnada bunu yapmışlar."





"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Öte yandan Maradona ailesini avukatı Matias Morla, konuyla ilgili bir açıklama yaparak skandal görüntülere dair olaya müdahil olan kişiler hakkında tüm yasal yollara başvurulacağını duyurdu.

"Bu fotoğrafta gördüğünüz adam Diego Molina. Fotoğraf skandalının arkasındaki kişi. Kendisi Pinier'de cenazelerden sorumlu yetkili kişi konumunda. Arkadaşıma ve müvekkilime yaptığı bu iğrençliğin bedelini ödeyene kadar bana dinlenmek yok. "



