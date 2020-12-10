Maradona'nın çocukları miras için kavga ediyor

Maradona'nın çocukları miras için kavga ediyor

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Maradona'dan geriye kalan mülk, krize neden oldu. Arjantinlinin çocukları olduğunu iddia eden iki kişi, DNA testi için mezarın açılmasını istedi.

25 Kasım'da hayatını kaybeden Armando Diego Maradona'nın çocukları, Arjantinli efsaneden geriye kalan mirastan pay almak için türlü yollara başvuruyor.

VASİYETİ VAR MI?

Maradona'nın mal varlığının dağıtımı için vasiyetinin olup olmadığı gündeme gelirken; Arjantinlinin avukatı yaptığı açıklamada, Maradona'nın güncel bir vasiyetinin olmadığını söyledi.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Maradona, 2012 yılında bir vasiyet hazırlamış ancak bu vasiyeti 2016 yılında yırtıp atmış.

Arjantinli hukukçular ve gazeteciler miras paylaşımının çok kolay olmayacağı görüşünde. Aile içi anlaşmazlıklar, DNA testleri ve henüz kanıtlanmamış babalık iddiaları olayın iyice uzamasına neden oldu.

KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Eski futbolcunun, onlarca yıl boyunca en az 6 farklı kadınla yaşadığı ilişkilerden yine en az 8 çocuğu olduğu iddia ediliyor. Bu sayı bazı kaynaklara göre 12.

1 RESMİ EVLİLİK YAPTI

Maradona yalnızca 1 resmi evlilik yaptı. Claudia Villafane'den olan iki çocuğunun yanı sıra Veronica Ojeda'dan olan Diego, Valerin Sabalain'den olan Jana ve Cristiana Sinagra'dan olan Diego Sinagra'nın babaları olduğunu resmen kabul etmişti.

Bunların dışında Natalia Garat isimli bir kadından Santiago Lara isminde bir oğul, ayrıca kimliği bilinmeyen iki kadından da toplam 6 çocuğunun daha olduğu belirtiliyor.

DNA TESTİ YAPILMASI GEREKİYOR

Arjantin basınında yer alan haberlerde vesayet sorununun çözülmesi içn gereken şey, hak iddia eden çocuklara DNA testi yapılması.

MEZARININ AÇILMASI İÇİN BAŞVURDULAR

Farklı annelerden Maradona'nın çocukları olduklarını iddia eden 19 yaşındaki Santiago Lara ve 23 yaşındaki Magali Gil'in, DNA testi yapılması için efsane futbolcunun mezarının açılması yönünde başvuru yaptığı belirtildi.

BUNA EK OLARAK 4 KIZ KARDEŞİ VAR

Resmen kabul ettiği ve iddia edilen toplamda 12 çocuğu olan Maradona'nın, hayatta olan 4 de kız kardeşi bulunuyor.

TOPLAM 16 VARİS! SERVETİ EŞİT Mİ DAĞITILACAK?

Bütün iddiaların doğru olması halinde Maradona'nın 70 ile 100 milyon dolar arasında tahmin edilen servetinin, 16 eşit parçaya bölünmesi gerekiyor.

Arjantin kaynaklı haberler, futbol efsanesinin hayatı boyunca yanında olan çocukları ve kız kardeşlerinin bu şekilde bir servet dağıtımına sıcak bakmayacağı görüşünde birleşti.