Akşam saatlerinde hayatını kaybeden Armando Diego Maradona, kariyeri boyunca Türk takımları arasında sadece Galatasaray'a karşı mücadele etmişti.

Kimilerine göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olan Armando Diego Maradona, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sevenlerini yasa boğan Arjantinli efsane, kariyeri boyunca Türk takımları arasında sadece Galatasaray'a karşı forma giymişti.

HAZIRLIK MAÇINDA OYNAMIŞTI

1992 yılında Sevilla ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında oynayan Maradona, ortaya koyduğu performansla yine kendine hayran bırakmıştı.

1-1 sona eren maçta sarı-kırmızılıların golünü Torsten Gütshow atmış, İspanyol ekibinin sayısı ise Davor Suker'den gelmişti.

İşte o maç:

Maradona'nın Galatasaray'a karşı oynadığı maç - İZLE