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    Maradona'nın Galatasaray'a karşı oynadığı maç

    Maradona'nın Galatasaray'a karşı oynadığı maç

    Akşam saatlerinde hayatını kaybeden Armando Diego Maradona, kariyeri boyunca Türk takımları arasında sadece Galatasaray'a karşı mücadele etmişti.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 20:23
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 20:29
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    Kimilerine göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olan Armando Diego Maradona, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

    Sevenlerini yasa boğan Arjantinli efsane, kariyeri boyunca Türk takımları arasında sadece Galatasaray'a karşı forma giymişti.

    Maradona nın Galatasaray a karşı oynadığı maç #1

    HAZIRLIK MAÇINDA OYNAMIŞTI

    1992 yılında Sevilla ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında oynayan Maradona, ortaya koyduğu performansla yine kendine hayran bırakmıştı.

    1-1 sona eren maçta sarı-kırmızılıların golünü Torsten Gütshow atmış, İspanyol ekibinin sayısı ise Davor Suker'den gelmişti.

    İşte o maç:

    Maradona'nın Galatasaray'a karşı oynadığı maç - İZLE

    Maradona nın Galatasaray a karşı oynadığı maç #2

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