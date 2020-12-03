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    Maradona'nın kalp ağırlığı normalden 2 kat fazla çıktı

    Maradona'nın kalp ağırlığı normalden 2 kat fazla çıktı

    Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili yapılan soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 13:11
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 16:52
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    Maradona'nın ölümünün ardından yapılan otopside rastlanan bir bulgu, kafaları karıştırdı.

    KALBİ 500 GRAM AĞIRLIĞINDAYDI

    Otopsi raporlarına göre; Maradona’nın kalbi tam 500 gram ağırlığındaydı. Yani normalin 2 katı bir kalınlaşma söz konusu.

    Maradona nın kalp ağırlığı normalden 2 kat fazla çıktı #1

    Normal bir erkeğin kalbinin ağırlığı 250- 390 gram arasında. Şimdi yetkililer buna neyin sebep olduğunu araştırıyor.

    Maradona’nın kullandığı ilaçların dışında bir uyuşturucu alıp almadığı da araştırılan unsurlar arasında.

    Maradona nın kalp ağırlığı normalden 2 kat fazla çıktı #2

    SON ANLARINI GEÇİRDİĞİ EV

    Öte yandan, Maradona'nın son anlarını yaşadığı yatak odasının fotoğrafları da basına sızdı.

    Efsane ismin rahatsızlandıktan sonra yatak odasına giden merdivenleri kullanamadığı için evin alt katında bulunan oyun odasının yatak odasına çevrildiği ortaya çıktı.

    Son günlerini dağınık ve sağlıksız bir ortamda geçirdiği ortaya çıkan Maradona'nın, 11 Kasım'da girdiği ameliyat sonrası 12 bin pound karşılığında Buenos Aires yakınlarında 3 aylığına kiralanan bir evde ikamet ettiği belirlendi.

    Maradona nın kalp ağırlığı normalden 2 kat fazla çıktı #3

    Maradona nın kalp ağırlığı normalden 2 kat fazla çıktı #4

    Maradona nın kalp ağırlığı normalden 2 kat fazla çıktı #5

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