Maradona'nın kayıp mirası

25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Maradona'nın ölümünün üzerinden aylar geçmesine rağmen, miras konusu çözüme kavuşturulamadı.

60 yaşında hayata gözlerini yuman Diego Armando Maradona, arkasında hayatının karmaşıklığını ve dönem dönem yaşadığı sıkıntıları da yansıtan bir miras bıraktı.

"YALNIZCA 4 MİLYON STERLİN GÖRÜNÜYOR"

Avukatlar, Maradona'nın servetinin yağmalandığını iddia ederken, Arjantinli efsanenin en küçük oğlu Diego Fernando’nun avukatı Mario Baudry; "75 milyon sterlin konuşuldu, ancak banka hesaplarında küçük bir daire, Diego'nun sahip olduğu eski bir ev ve iki araba ile birlikte yalnızca 4 milyon sterlin görünüyor." dedi.

Baudry, "Gider raporları görünmedi, bu yüzden onun harcayıp harcamadığını veya başkalarının harcayıp harcamadığını ya da henüz bilmediğimiz bir yerde olup olmadığını bilmiyoruz. Diego adına bir bankada bir kasa açmak üzereyiz ama gittiğimizde muhtemelen Maradona'nın oraya hiçbir şey koymadığını keşfedeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KAZANDIĞI PARA NEREYE GİTTİ?"

Avukat, "Kazandığı nereye gitti? Diego harcadıysa ve umarım durum budur, sorun olmaz. Mirasçılarına bunun olduğu gösterilirse rahat edecekler. Ancak şu anda bunu kanıtlayacak hiçbir evrak yok." şeklinde konuştu.

Maradona'nın yakın arkadaşı Mariano Israelit ise kısa süre önce şunu iddia etti: "Diego 2019'da Meksika'dan döndüğünde bana 100 milyon dolardan (71 milyon sterlin) fazla parası olduğunu söyledi."





Maradona'nın eski kız arkadaşı Ojeda ile olan ilişkisine rağmen Arjantinli efsane ile olan ilişkisinin samimi olduğunu belirten Baudry, "Diego ölmeden önce WhatsApp'ta bana ne kadar parası olduğunu söyledi ama bu özel bir mesajdı." dedi.

6 FARKLI KADINDAN EN AZ 8 ÇOCUĞU VAR

Maradona'nın, onlarca yıl boyunca en az 6 farklı kadınla yaşadığı ilişkilerden yine en az 8 çocuğu olduğu biliniyor.

Maradona'nın bilinen varlıkları arasında şunlar var:



*Arjantin'de en az beş mülk, bir Rolls Royce Ghost (360bin dolar) ve bir BMW i8 (175 bin dolar) otomobil,

*Belarus ziyaretinde ona hediye edilen bir Hunter Overcomer amfibik araç,

*360 bin dolar değerinde pırlanta bir yüzük,

*Konami'nin Pro Evolution Soccer video oyununda Maradona'ya benzer bir karakteri kullanma izni veren kontrat.

Ayrıca Celebrity Net Worth internet sitesi, Maradona'nın fulbol hayatı boyunca oyuncu ve menajer olarak onlarca milyon dolarlık maaş ve ikramiye aldığını yazıyor.