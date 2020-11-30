Maradona'nın kızı maçta gözyaşlarını tutamadı

Boca Juniors, Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından ilk maçına çıktı. Tribündeki yerini alan Maradona'nın kızı Dalma'nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Boca Juniors'ın dünyaca ünlü stadı La Bombonera'da Maradona'nın vefatı nedeniyle duygu dolu anlar yaşandı.

Küçüklüğünden beri La Bombonera'daki localarında babası Diego Maradona ile maçları izleyen Dalma Maradona bu kez tek başınaydı.

Boca Juniorslu futbolcular, Maradona'nın locasının önüne gidip Dalma Maradona'yı alkışlarken, efsanenin 33 yaşındaki kızı oldukça duygusal anlar yaşadı.

İLK KEZ BABASI OLMADAN MAÇ İZLEDİ

Göz yaşları içinde futbolculara teşekkür eden Dalma, maç boyunca ağlayarak karşılaşmayı takip etti. Dalma babasız ilk kez maça giderken, mücadeleyi izlerken bir hayli zorlandığı görüldü.

Dalma, ayrıca sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: "Ölmekten her zaman çok korkmuşumdur. Artık ölmekten korkmuyorum… Çünkü öldüğüm zaman sana yeniden kavuşacağımı ve sarılacağımı biliyorum. Seni şimdiden özledim baba… Seninle birlikte kalbimin yarısı da gitti. Seni çok seviyorum ve hayatımın sonuna kadar seni savunacağım. Yıkılmış durumdayım ama devam edeceğim. Orada beni bekle. Seni çok seviyorum. Torunun da öyle…"