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    Maradona'nın kızı maçta gözyaşlarını tutamadı

    Maradona'nın kızı maçta gözyaşlarını tutamadı

    Boca Juniors, Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından ilk maçına çıktı. Tribündeki yerini alan Maradona'nın kızı Dalma'nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 11:46
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 11:58
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    Boca Juniors'ın dünyaca ünlü stadı La Bombonera'da Maradona'nın vefatı nedeniyle duygu dolu anlar yaşandı.

    Küçüklüğünden beri La Bombonera'daki localarında babası Diego Maradona ile maçları izleyen Dalma Maradona bu kez tek başınaydı.

    Maradona nın kızı maçta gözyaşlarını tutamadı #1

    Boca Juniorslu futbolcular, Maradona'nın locasının önüne gidip Dalma Maradona'yı alkışlarken, efsanenin 33 yaşındaki kızı oldukça duygusal anlar yaşadı.

    Maradona nın kızı maçta gözyaşlarını tutamadı #2

    İLK KEZ BABASI OLMADAN MAÇ İZLEDİ

    Göz yaşları içinde futbolculara teşekkür eden Dalma, maç boyunca ağlayarak karşılaşmayı takip etti. Dalma babasız ilk kez maça giderken, mücadeleyi izlerken bir hayli zorlandığı görüldü.

    Maradona nın kızı maçta gözyaşlarını tutamadı #3

    Dalma, ayrıca sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: "Ölmekten her zaman çok korkmuşumdur. Artık ölmekten korkmuyorum… Çünkü öldüğüm zaman sana yeniden kavuşacağımı ve sarılacağımı biliyorum. Seni şimdiden özledim baba… Seninle birlikte kalbimin yarısı da gitti. Seni çok seviyorum ve hayatımın sonuna kadar seni savunacağım. Yıkılmış durumdayım ama devam edeceğim. Orada beni bekle. Seni çok seviyorum. Torunun da öyle…"

    Maradona nın kızı maçta gözyaşlarını tutamadı #4

    Maradona nın kızı maçta gözyaşlarını tutamadı #5

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