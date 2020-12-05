Maradona'nın miras davasında süreç başladı

Maradona'dan geriye kalan 159 milyon sterlinlik servet, 11 çocuk tarafından bölüşülecek. Ancak bu isimlerden sadece 5'inin kanunen Arjantinli efsanenin çocuğu olması, davayı çıkmaza sokuyor.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Armando Diego Maradona'nın mirası için resmi süreç başladı...

Varisler, 44 nolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan 62.692/20 nolu dosya kapsamında görülecek davada haklarını alacak.

VERGİ BORCU VAR

Arjantin basını mirasçıların net olmaması ve bazı mülklerdeki davalar nedeniyle bunun zor ve zahmetli bir süreç olacağını bildirdi. İtalyan hazinesine 50 milyon dolar vergi borcu bulunan Maradona’nın varlığının 159 milyon sterlin bulabileceği belirtiliyor.

TOPLAMDA 11 ÇOCUK

Kanunen kabul ettiği 5 çocuğu bulunan Maradona, ölmeden önce Kolombiya’da 3 çocuğa da soyadını vermeyi kabul etmişti.

İspanya’da Laura Cibilla’dan 2 çocuğu daha olduğu iddia ediliyor. Ayrıca hakkında 1 babalık davası daha var. Yani toplamda 11 çocuk oldu.

Bu rakamın artabileceği konuşuluyor. Diğer varislerle, işler arapsaçına dönecek.

İŞTE MARADONA'NIN SERVETİ

Maradona'nın serveti şöyle listeleniyor:

*Mücevherler

*Araziler

*Buenos Aires'in merkezinde bir bina

*Birkaç daire 6 lüks araba

*Küba'da çeşitli yatırımlar

*İtalya'da çeşitli yatırımlar

*Çin'de futbol okulları

*Dinamo Brest'in fahri başkanı olarak yılda 15 milyon sterlin

Maradona'dan geriye kalan servet belli oldu HABERİ