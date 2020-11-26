Dün akşam hayatını kaybeden Armando Diego Maradona'nın naaşı, konvoyla Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirildi.

Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan ve başarıl geçen ameliyatın ardından taburcu edilen efsane isim geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.

Buenos Aires eyaletindeki San Fernando Petrona V. De Cordero Hastanesinde dün yerel saatle 19.00'da başlayan otopsi 22.00'a kadar sürdü. Dünyaca ünlü futbolcunun, dün sabah saatlerinde odasından çıkmaması üzerine psikoloğu ile psikiyatristinin odasına girdiği, uyuduğu düşünülen Maradona'nın hayati belirti göstermediğinin anlaşılmasının ardından hemşiresi ve psikoloğu tarafından yapılan kalp masajıyla da hayata döndürülemediği belirtilmişti.

NAAŞI DEVLET BAŞKANLIĞI BİNASINA GETİRİLDİ

Dün gece ölümüyle dünyayı kahreden Maradona'nın naaşının Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirildiği ve cenaze merasiminin burada yapılacağını belirtildi.

Maradona'nın naaşı, Buenos Aires'te konvoyla uğurlandı - VİDEO