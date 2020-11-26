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    Maradona'nın otopsi sonrası ölüm nedeni belli oldu

    Maradona'nın otopsi sonrası ölüm nedeni belli oldu

    Arjantin'de dün hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya yapılan otopsinin ardından, efsane ismin ölüm nedeni açıklandı: Kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi.
    • AA
    • 26.11.2020 - 08:18
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 08:40
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    Geçtiğimiz haftalarda beyin ameliyatı olan Maradona, başarılı geçen operasyonun ardından evinde dinlenmeye çekilmişti.

    Dün aniden rahatsızlanan 60 yaşındaki efsane, yaşamını yitirdi.

    Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

    VÜCUDUNDA YABANCI MADDE KALINTISI ARANACAK

    Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.

    Maradona nın otopsi sonrası ölüm nedeni belli oldu #1

    OTOPSİ 3 SAAT SÜRDÜ

    Buenos Aires eyaletindeki San Fernando Petrona V. De Cordero Hastanesinde dün yerel saatle 19.00'da başlayan otopsi 22.00'a kadar sürdü.

    Maradona nın otopsi sonrası ölüm nedeni belli oldu #2

    ODASINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

    Dünyaca ünlü futbolcunun, dün sabah saatlerinde odasından çıkmaması üzerine psikoloğu ile psikiyatristinin odasına girdiği, uyuduğu düşünülen Maradona'nın hayati belirti göstermediğinin anlaşılmasının ardından hemşiresi ve psikoloğu tarafından yapılan kalp masajıyla da hayata döndürülemediği belirtilmişti.

    Maradona nın otopsi sonrası ölüm nedeni belli oldu #3

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