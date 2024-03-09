Marc-Andre ter Stegen, Barcelona'nın kalesini 400. kez korudu Barcelona’nın Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, Mallorca müsabakasıyla birlikte 400. maçına çıktı.

İHA

İspanya La Liga’nın 28. haftasında Barcelona evinde Mallorca'yu 1-0’lık skorla mağlup ederken, Barça'da kaleci Marc-Andre ter Stegen bu maçla birlikte tarihe geçti.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Alman file bekçisi, Barcelona formasıyla 4. kez 'dalya' dedi.

Birçok kupa kazandı

Barcelona formasıyla 400. karşılaşmasına çıkan 31 yaşındaki kaleci, bordo-lacivertlilerle birçok kupa zaferine ulaştı.

Alman eldiven, Barcelona ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüp şampiyonluğu, 5 La Liga şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası, 5 İspanya Kupası şampiyonluğu ve 3 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 16 kez kupa kazandı.

400. maça çıkan 3. kaleci oldu

2014-2015 sezonu başında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’dan transfer olan Marc-Andre ter Stegen, Barcelona tarihinde Andoni Zubizarreta ve Victor Valdes’in ardından 400 maça ulaşan 3. kaleci oldu.

Bu sezon La Liga'da 18, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta forma giyen 31 yaşındaki file bekçisi, 11 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)