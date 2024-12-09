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Marc Cucurella kramponlarını çöpe atıp, taraftarlardan özür diledi

Marc Cucurella kramponlarını çöpe atıp, taraftarlardan özür diledi Chelsea'de oynayan Marc Cucurella, Tottenham maçının ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybetti ve takımı 2-0 geri düştü. 26 yaşındaki sol bek, ikinci golün ardından kramponlarını değiştirdi. Maç sonunda ayağının kaymasına sebep olan kramponları çöpe atan Cucurella, Chelsea taraftarından özür diledi.