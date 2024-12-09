Marc Cucurella kramponlarını çöpe atıp, taraftarlardan özür diledi

DHA
İngiltere Premier Lig’in 15’inci haftasında Chelsea, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Tottenham Hotspur’u 4-3 mağlup etmeyi başardı.
Chelsea’nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, maçın ilk 10 dakikasındaki krampon tercihi nedeniyle 2 kez kayıp düşerek top kaybı yaptı.
Bu hataları iyi değerlendiren ev sahibi Tottenham, mücadelede 2-0 öne geçti.
CHELSEA, KAZANMASINI BİLDİ
İkinci golün ardından ayakkabılarını değiştiren 26 yaşındaki savunmacı, takımının mücadeleyi 4-3 kazanmasıyla derin bir nefes aldı.
KRAMPONLARINI ÇÖPE ATIP, ÖZÜR DİLEDİ
Karşılaşmanın ardından ayağının kaymasına sebep olan kramponlarını çöpe atan İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaşarak, ‘Üzgünüm maviler’ notunu düştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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