Marcello Lippi: Oyuncularımdan şortlarını indirmelerini istedim

İtalyan teknik adam Marcello Lippi, 2006 Dünya Kupası'nda Almanya ile karşılaştıkları yarı final maçı öncesinde yaşadıkları ilginç bir anısından bahsetti.

Football Italia'nın haberine göre, 74 yaşındaki Marcello Lippi, 2006 Dünya Kupası'ndaki Almanya mücadelesi öncesi taktiklerinin basına sızdırılmaması adına oyuncularından antreman sırasında şortlarını indirmesini istediğini söyledi.

İtalya'nın Roma kentinde bulunan bir üniversitenin paneline katılan Marcello Lippi, "Dortmund civarında bulunan bir bölgede antremanımızı gerçekleştiriyorduk. Yakınlardaki ağaçlardan gelen ışık parlamaları gördüm. Orada bazı gazetecilerin saklandığından ve bizi izlediklerinden şüphelenmeye başladım. Maç öncesi taktiklerimizi sızdırıp bizi zor durumda bırakabilirlerdi.

Oyuncularıma bu durumdan bahsettim ve sırtlarını ağaçlara dönerek şortlarını indirmelerini istedim. Dediklerimi yaptılar ve hepimiz çok güldük. Hiçbir fotoğrafın yayınlanmaması ise şüphelerimi boşa çıkardı ancak en azından eğlendik.

Kazanan bir kadro için vazgeçilmez unsur uyumdur. Takım içinde bir uyum yoksa teknik kalite tek başına yeterli olmayacaktır. En iyi koç, en yetkin olan değil, en iyi takım ruhunu ortaya çıkarabilendir" ifadelerini kullandı.

"Çin'den gelen teklifi para için kabul ettim"

Kariyerinin sonlarına doğru Guangzhou Evergrande ve Çin Milli Takımı'da çalıştıran Lippi, gelen bu teklifleri para için kabul ettiğini de itiraf etti.

İtalyan teknik adam, "Kazanabileceğim her şeyi kazanmıştım ancak ekonomik anlamda her şeyi kazanan bir antrenör için yeterince para kazanmadığımı hissettim.

Bana gelen birçok teklifin ardından Guangzhou Evergrande ve Çin Milli Takımı'nı çalıştırmayı kabul ettim. Ancak Guangzhou ile görüşme aşamasındayken Guus Hiddink ile anlaşmayı planlıyorlardı. Hiddink'e 10 milyon euro vereceklerini öğrendiğimde bu parayı bana verebileceklerini söyledim ve onlara daha önce hiçbir Çin kulübünün kazanamadığı Asya Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırdım" şeklinde konuştu.

Marcello Lippi, kariyerinde bir dönem Juventus, Inter, Napoli gibi takımları çalıştırdıktan sonra Guangzhou Evergrande ve Çin Milli Takıma ardından emekliliğe ayrıldı.