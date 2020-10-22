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Marcello Lippi teknik direktörüğü bıraktı
İtalyan futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Marcello Lippi, 72 yaşında emekli oldu.
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 17:52
- Güncelleme : 22.10.2020 - 17:52
Juventus, Inter ve Italya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Marcello Lippi, kariyerini sonlandırdı.
5 Serie A, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Dünya Kupası şamiyonluğu bulunan 72 yaşındaki çalıştırıcı, emekli olduğunu açıkladı.
Tecrübeli teknik adam, son olarak Çin'de görev yapmıştı.