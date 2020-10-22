Dolar
7.9283
1.4796%
Euro
9.3869
1.3255%
Altın
1902.64
-1.142%
Borsa
1198.32
-1.0887%
G. Altın
485.294
0.3737%
Bitcoin
102084.43
2.1969%
EXEN Coin
10.74
-2.27%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Marcello Lippi teknik direktörüğü bıraktı

    İtalyan futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Marcello Lippi, 72 yaşında emekli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 17:52
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 17:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Marcello Lippi teknik direktörüğü bıraktı

    Juventus, Inter ve Italya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Marcello Lippi, kariyerini sonlandırdı.

    5 Serie A, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Dünya Kupası şamiyonluğu bulunan 72 yaşındaki çalıştırıcı, emekli olduğunu açıkladı.

    Tecrübeli teknik adam, son olarak Çin'de görev yapmıştı.

    Marcello Lippi teknik direktörüğü bıraktı #1

    Görüş Bildir