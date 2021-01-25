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    Marcelo 2 gol attı, Lyon derbiyi farklı kazandı

    Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'nun 2 gol attığı maçta Lyon, St.Etienne'i 5-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 10:19
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    Marcelo 2 gol attı, Lyon derbiyi farklı kazandı

    Ligue 1'in 21. haftasındaki derbide Lyon deplasmanda St.Etienne ile karşı karşıya geldi.

    Geoffroy-Guichard Stadı'nda tek taraflı geçen karşılaşmayı Lyon 5-0 kazandı ve rakibine büyük bir hezimet yaşattı.

    Lyon'a galibiyeti getiren goller, 16 ve 68'de Kadewere, 36 ve 59'da Marcelo ile 82. dakikada Bounga'nın kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

    LYON 3. SIRAYA YÜKSELDİ

    Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Lyon puanını 43 yaparak lider PSG'nin 2 puan gerisinde 3. sıraya yerleşti.

    6 maçtır kazanamayan St. Etienne ise 19 puanda kaldı.

    Marcelo 2 gol attı, Lyon derbiyi farklı kazandı #1

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