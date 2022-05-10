Petrol
104.58
-1.28%
Euro
16.12
1.10%
Dolar
15.25
1.08%
Altın
911.28
1.33%
Borsa
2485
0.76%
Bitcoin
490.503
-2.91%
BTXN Coin
14.72
-4.04%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Marcelo gaz çıkarıp eğlendi, kadro dışı bırakıldı

    Brezilyalı savunmacı kötü geçen bir maç sonrası soyunma odasında gaz çıkardığı ve arkadaşlarıyla birlikte buna güldüğü için kadro dışı bırakıldı.
    • 10.05.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 14:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marcelo gaz çıkarıp eğlendi, kadro dışı bırakıldı

    Marcelo Guedes bu sezon Angers'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından 'disiplinsiz' hareketleri nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Daha sonra serbest kalan savunma oyuncusu Ocak ayında Bordeaux ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

    34 yaşındaki futbolcunun kadro dışı kalma nedeni spor dünyasında gündem yarattı.

    Soyunma odasında gaz çıkardı

    L'Équipe'in haberine göre, Marcelo soyunma odasında gaz çıkardığı ve takım arkadaşlarıyla eğlendiği gerekçesiyle Juninho tarafından kadro dışı bırakıldı.

    2017'de Beşiktaş'tan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Marcelo, Lyon'da tüm kulvarlarda 167 maça çıktı, 8 gol kaydetti.

    Brezilyalı oyuncu kariyerinde daha önce Beşiktaş, Lyon, Hannover, PSV, Wisla Krakow ve Santos formaları giydi.

    Beşiktaş'ta 1,5 sezon top koşturan 34 yaşındaki stoper 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

    Marcelo gaz çıkarıp eğlendi, kadro dışı bırakıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Manisa'da alkollü kişi, polise zor anlar yaşattı
    3. Sayfa

    Manisa'da alkollü kişi, polise zor anlar yaşattı

    Sultangazi'de tehlikeli asker konvoyu; Reflüjde takla attı
    3. Sayfa

    Sultangazi'de tehlikeli asker konvoyu; Reflüjde takla attı

    Görüş Bildir