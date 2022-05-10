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Marcelo gaz çıkarıp eğlendi, kadro dışı bırakıldı

Marcelo gaz çıkarıp eğlendi, kadro dışı bırakıldı

Brezilyalı savunmacı kötü geçen bir maç sonrası soyunma odasında gaz çıkardığı ve arkadaşlarıyla birlikte buna güldüğü için kadro dışı bırakıldı.