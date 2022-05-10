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- Marcelo gaz çıkarıp eğlendi, kadro dışı bırakıldı
Marcelo gaz çıkarıp eğlendi, kadro dışı bırakıldı
- 10.05.2022 - 14:44
- Güncelleme : 10.05.2022 - 14:54
Marcelo Guedes bu sezon Angers'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından 'disiplinsiz' hareketleri nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Daha sonra serbest kalan savunma oyuncusu Ocak ayında Bordeaux ile 6 aylık sözleşme imzaladı.
34 yaşındaki futbolcunun kadro dışı kalma nedeni spor dünyasında gündem yarattı.
Soyunma odasında gaz çıkardı
L'Équipe'in haberine göre, Marcelo soyunma odasında gaz çıkardığı ve takım arkadaşlarıyla eğlendiği gerekçesiyle Juninho tarafından kadro dışı bırakıldı.
2017'de Beşiktaş'tan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Marcelo, Lyon'da tüm kulvarlarda 167 maça çıktı, 8 gol kaydetti.
Brezilyalı oyuncu kariyerinde daha önce Beşiktaş, Lyon, Hannover, PSV, Wisla Krakow ve Santos formaları giydi.
Beşiktaş'ta 1,5 sezon top koşturan 34 yaşındaki stoper 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.