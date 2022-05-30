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    Marcelo, kupa töreninde Real Madrid'e veda etti

    Real Madrid'in kaptanı Marcelo Vieira, 16 yıldır formasını giydiği takımından ayrıldığını açıkladı.
    • 30.05.2022 - 04:19
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    Marcelo, kupa töreninde Real Madrid'e veda etti

    Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi kupası kutlamalarının yapıldığı Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarlara seslenen Marcelo, "Hayatımın en mükemmel anı. Dünyanın en iyi kulübünde, burada bir dönemi bitiriyorum. Bugün üzüntülü değil, neşeli bir gün çünkü bir kez daha dünyanın en büyük turnuvasını kazandık. Kendimle ve ailemle büyük gurur duyuyorum. Birlikte çok fazla sihirli gece yaşadık. Size bir şey söyleyeceğim. Madrid'in geleceği gençlerle çok iyi." dedi.

    Duygu dolu anlar yaşadı

    Taraftarlar ve futbolcu arkadaşları tarafından uzun süre alkışlanan 34 yaşındaki Marcelo, göz yaşlarına hakim olamadı.

    Marcelo, kupa töreninde Real Madrid e veda etti #1

    Real Madrid'in en çok kupa kazanan futbolcusu

    Real Madrid'de 2006-2007 sezonundan bu yana forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo, 25 kupa ile İspanyol kulübünün tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcu oldu.

    Modriç'ten "kalacağım" sinyali

    Diğer yandan Real Madrid'in Hırvat futbolcusu 36 yaşındaki Luka Modriç ise taraftarlara "Gelecek sezon görüşmek üzere." diyerek takımda kalacağının işaretini verdi.

    Marcelo, kupa töreninde Real Madrid e veda etti #2


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