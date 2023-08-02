Marcelo, rakibinin ayağını kırdı

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Libertadores Kupası'nda Argentinos Jrs. ve Fluminense takımları karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 58. dakikasında dünyaca ünlü futbolcu Marcelo, rakibine çalım atarken Luciano Sanchez'in ayağının kırılmasına neden oldu.

Talihsiz anın ardından kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu oyundan gözyaşlarıyla çıkarken, maç sonunda ise açıklama yaptı.

Bugün çok zorlu bir an yaşadım, bir meslektaşıma istemeden zarar verdim. Geçmiş olsun Luciano Sanchez.