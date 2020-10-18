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    Marcelo, Real Madrid ile yollarını ayırıyor

    İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo takımdan ayrılmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 14:33
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    Marcelo, Real Madrid ile yollarını ayırıyor

    Dünyanın en iyi sol beklerinden biri olarak gösterilen Marcelo'nun Real Madrid kariyeri sona yaklaştı.

    İspanya'nın yüksek tirajlı dergilerinden Don Balon'un haberine göre; İspanyol devinde Ferland Mendy'nin transferinden sonra istediği kadar forma şansı bulamayan Marcelo, kulübüyle yollarını ayırmak istiyor.

    Marcelo, Real Madrid ile yollarını ayırıyor #1

    INTER MIAMI İSTİYOR

    Habere göre Marcelo, iki yıl daha sözleşmesinin devam ettiği Real Madrid ile anlaşarak kontratını feshetmek istiyor. Marcelo'nun serbest kalma durumunda ise David Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye transfer olacağı konuşuluyor.

    2007 yazında Fluminense'den Real Madrid'e transfer olan Marcelo 13 yıldır eflatun-beyazlı formayı giyiyor.

    Marcelo, Real Madrid ile yollarını ayırıyor #2

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