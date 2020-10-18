Marcelo, Real Madrid ile yollarını ayırıyor

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo takımdan ayrılmak istiyor.

Dünyanın en iyi sol beklerinden biri olarak gösterilen Marcelo'nun Real Madrid kariyeri sona yaklaştı.

İspanya'nın yüksek tirajlı dergilerinden Don Balon'un haberine göre; İspanyol devinde Ferland Mendy'nin transferinden sonra istediği kadar forma şansı bulamayan Marcelo, kulübüyle yollarını ayırmak istiyor.

INTER MIAMI İSTİYOR

Habere göre Marcelo, iki yıl daha sözleşmesinin devam ettiği Real Madrid ile anlaşarak kontratını feshetmek istiyor. Marcelo'nun serbest kalma durumunda ise David Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye transfer olacağı konuşuluyor.

2007 yazında Fluminense'den Real Madrid'e transfer olan Marcelo 13 yıldır eflatun-beyazlı formayı giyiyor.