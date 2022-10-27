Petrol
95.06
1.35%
Euro
18.5716
-1.06%
Dolar
18.5925
-0.08%
Altın
992.9
-0.25%
Borsa
3935
-1.05%
Bitcoin
385.650
-1.34%
BTXN Coin
10.64
-0.09%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Marco Materazzi: Hakan için Milan'a teşekkürler

    Inter kulübünün efsane savunma oyuncuları arasında yer alan Marco Materazi, Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözlerde bulundu.
    • 27.10.2022 - 18:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marco Materazzi: Hakan için Milan'a teşekkürler

    Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, performansıyla kulübün efsaneleri arasında yer alan Marco Materazzi'den geçer not aldı.

    Hakan'ı performansı için öven Materazzi, 28 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak bırakan ezeli rakipleri Milan'a da teşekkür etti.

    "Hakan'ı bize bedelsiz olarak bırakan kuzenlere teşekkür etmeliyiz"

    Materazzi, "Hakan'ı bize bedelsiz olarak bırakan kuzenlere teşekkür etmeliyiz (Milan). Hakan, çok az konuşan, koşan ve kararlı biri. Mücadele etmekten korkmuyor. Orta sahada Brozovic'in zorlanmadan, sakince iyileşmesini sağladı. Onun gibi futbolcuları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Marco Materazzi: Hakan için Milan a teşekkürler #1

    Bu sezon Inter formasıyla 15 maça çıktı

    2017-2021 yılları arasında Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sözleşmesinin tamamlanmasının ardından yeni kontrat teklifini geri çevirmiş ve Inter'e imza atmıştı.

    Bu sezon Inter'de 15 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

    Marco Materazzi: Hakan için Milan a teşekkürler #2

    Marco Materazzi: Hakan için Milan a teşekkürler #3


    Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi Resmi Gazete’de
    İç Haber

    Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi Resmi Gazete’de

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Karaman'da evlilik teklifini kabul etmediği kuzeni vurdu
    3. Sayfa

    Karaman'da evlilik teklifini kabul etmediği kuzeni vurdu

    Görüş Bildir