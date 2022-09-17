Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
369.955
1.68%
BTXN Coin
8.35
13.29%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Marco Reus, Schalke derbisinde sakatlandı

    Borussia Dortmund'un sahasında Schalke 04 ile karşılaştığı maçta yıldız oyuncu Marco Reus sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.
    • 17.09.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marco Reus, Schalke derbisinde sakatlandı

    Almanya Bundesliga 7. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Ruhr derbisinde Schalke 04 ile karşılaştı.

    Ev sahibi Borussia Dortmund'da takım kaptanı Marco Reus karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlandı.

    Sahayı sedyeyle terketti

    Oyuna devam edemeyen ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Reus'un yerine Giovanni Reyna oyuna dahil oldu.

    Marco Reus, Schalke derbisinde sakatlandı #1

    Dünya Kupası'nı kaçırabilir

    Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlere göre, yıldız oyuncunun durumunun ciddi olduğu ve Dünya Kupası'nı kaçırabileceği belirtildi.

    Marco Reus, Schalke derbisinde sakatlandı #2

    Sezona iyi başlamıştı

    Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol ve 4 asist kaydetti.

    Marco Reus'un sakatlık anı

    Marco Reus, Schalke derbisinde sakatlandı #3

    Marco Reus, Schalke derbisinde sakatlandı #4

    Marco Reus, Schalke derbisinde sakatlandı #5

    (Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır.)


    Almanya'da enerji krizi: Yüzde 40, fatura ödeyememekten korkuyor
    Dünya

    Almanya'da enerji krizi: Yüzde 40, fatura ödeyememekten korkuyor

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Aksaray'da bahçesindeki su kuyusuna düşüp, öldü
    3. Sayfa

    Aksaray'da bahçesindeki su kuyusuna düşüp, öldü

    Görüş Bildir