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Marco Reus, Schalke derbisinde sakatlandı

Marco Reus, Schalke derbisinde sakatlandı

Borussia Dortmund'un sahasında Schalke 04 ile karşılaştığı maçta yıldız oyuncu Marco Reus sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.