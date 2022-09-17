- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Marco Reus, Schalke derbisinde sakatlandı
Marco Reus, Schalke derbisinde sakatlandı
Borussia Dortmund'un sahasında Schalke 04 ile karşılaştığı maçta yıldız oyuncu Marco Reus sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.
- 17.09.2022 - 18:04
Almanya Bundesliga 7. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Ruhr derbisinde Schalke 04 ile karşılaştı.
Ev sahibi Borussia Dortmund'da takım kaptanı Marco Reus karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlandı.
Sahayı sedyeyle terketti
Oyuna devam edemeyen ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Reus'un yerine Giovanni Reyna oyuna dahil oldu.
Dünya Kupası'nı kaçırabilir
Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlere göre, yıldız oyuncunun durumunun ciddi olduğu ve Dünya Kupası'nı kaçırabileceği belirtildi.
Sezona iyi başlamıştı
Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol ve 4 asist kaydetti.
Marco Reus'un sakatlık anı
(Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır.)