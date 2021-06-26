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    Marco Rossi: Ronaldo'nun sevinci can sıkıcıydı

    Macaristan'ın teknik direktörü Marco Rossi, Ronaldo'nun penaltıdan sonra attığı gole şampiyon olmuşcasına sevindiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 09:47
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    Marco Rossi: Ronaldo'nun sevinci can sıkıcıydı

    Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, EURO 2020'ye talihsiz şekilde veda etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

    Marco Rossi: Ronaldo nun sevinci can sıkıcıydı #1

    "CAN SIKICI DAVRANIŞ"

    Marco Rossi, Portekiz'e 3-0 yenildikleri maçta iki gol atan Cristiano Ronaldo'nun sevincine tepki gösterdi.

    İtalyan teknik adam "Cristiano Ronaldo tartışılmaz bir isim ama bazen hareketleri can sıkıcı olabiliyor. Bizim maçta penaltıdan gol attıktan sonra Avrupa Şampiyonu olmuş gibi sevindi. İnsanlar bunu görüyor." ifadelerini kullandı.

    Geleceği hakkında da konuşan Marco Rossi "Macaristan ile yoluma devam edeceğim, mutluyum. Şimdilik İtalya'ya dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

    Marco Rossi: Ronaldo nun sevinci can sıkıcıydı #2

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