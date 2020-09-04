Marco Rossi: Türkiye gibi güçlü bir kadroyu yendik

Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, çok güçlü bir kadroya sahip olan Türkiye'yi mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçta Türkiye'yi 1-0 yendikleri karşılamanın ardından Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, maçın ilk yarısına çok iyi başladıklarını belirtti.

Karşılaşmaya bu denli iyi başlamalarının rakiplerini şaşırttığını ifade eden Rossi, "Eksik oyuncularımız nedeniyle maça başka bir sistemle, başka bir taktiksel yaklaşımla girmek zorunda kaldık. Bu kullandığımız yeni sistem de rakibimizin bunu tahmin edememesine yol açtı." dedi.

"DİREKTEN DÖNEN 2 TOPUMUZ VAR"

Göreve geldiğinden beri Macaristan takımının en iyi ilk yarıyı oynadığını anlatan Rossi, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci yarıda ise rakibimiz taktiksel değişikliklere gitti. Oyuncu değişiklikleri de yaptı ve 3-4 önemli şans ellerine geçti. Rakibin top kullanma yüzdesi de daha fazlaydı. Topu rakibe vermek düşüncesindeydik. Şunu söylemek istiyorum iki tane de direkten dönen topumuz var, bizim de bulduğumuz önemli fırsatlar vardı. Yakaladığımız üçüncü direkte ise bu sefer top ağları buldu." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK İYİ BİR KADROSU VAR"

Türkiye'nin kendilerini iyi analiz edip etmediğine yönelik bir soru üzerine ise Rossi, şunları kaydetti:

"Kesinlikle bizi analiz ettiklerini düşünüyorum. Sahaya sürdüğüm bazı oyuncularım daha önce hiç oynamamış oyuncular. İlk defa oynamış oyuncular olduğu için bilinmeyen özellikleri vardı. Ayrıca şunu da hesaba katmamız gerekiyor, bizim milli takımımızda 5-6 oyuncumuz henüz liglerde süre almamış oyuncular. Rakibimizde ise bu sayı 9-10. Bence bunun da etkisi çok oldu. Hiç oynamamış olmaları, liglerin başlamamış olması... Bazen teknik ekipler her şeyi yaparlar ama oyuncular bilinç altlarında 'Şu rakibi yeneriz, bu rakip bizi zorlar veya zorlamaz.' gibi düşünürler. Yineliyorum, Türkiye çok güçlü bir kadroya sahip, çok iyi bir milli takım."

"RUSYA MAÇI DAHA ZOR OLACAK"

Türkiye'yi yendikleri için mutlu olduklarını dile getiren Rossi, grupta yer alan diğer bir takım Rusya'ya karşı oynayacakları maç ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rusya'ya karşı oynayacağımız maç, bunu Sırbistan'ı yendikleri için söylemiyorum, bu geceki maçtan daha zor olacak. Çünkü Rusya, ligin 5'inci, 6'ncı hafta maçlarını oynayan, çok fit, kondisyonları bize oranla daha yüksek oyunculardan oluşan bir milli takım. Bu, maçı etkileyecektir. Ayrıca evimizde oynayacağız fakat tıpkı bugün de gördüğümüz gibi seyirci faktörü olmayacak. Biz de seyirci gücümüzden yararlanamayacağız."