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    Marcos Rojo şampiyonluk kutlamasında sigara içti

    Marcos Rojo şampiyonluk kutlamasında sigara içti

    Marcos Rojo, Boca Juniors'un şampiyonluk kutlamaları sırasında içtiği sigarayla dünya basınına gündem oldu.
    • 23.05.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 13:58
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    Sezon finalinde Tigre'yi 3-0 mağlup eden Boca Juniors, Arjantin Copa De La Liga Profesional'da şampiyonluğunu ilan etti.

    Maç sonunda ise takımın yıldız oyuncularından Marcos Rojo'nun görüntüleri, dünya basınında olay oldu.

    Kutlamalarda sigara içti

    Manchester United'da forma giydiği dönemde sigara içtiği fotoğraflar basına yansıyan Arjantinli futbolcu, bu kez şampiyonluk kutlaması sırasında aynı görüntüyü verdi.

    32 yaşındaki oyuncunun rahat tavırları sosyal medyada da viral oldu.

    Marcos Rojo şampiyonluk kutlamasında sigara içti - İZLE

    Marcos Rojo şampiyonluk kutlamasında sigara içti #1

    Marcos Rojo şampiyonluk kutlamasında sigara içti #2


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