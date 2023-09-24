Marcus Rashford, trafik kazası geçirdi Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford, Premier Lig'de oynanan Burnley maçının ardından arabasıyla trafik kazası geçirdi.

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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi.

ManU, rakibini Bruno Fernandes'in 45. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu maçın ardından ise Jadon Sancho ve Antony gibi yıldız oyuncularının saha dışı olaylarla gündeme gelmesinden müzdarip olan Manchester United'a bir kötü haber daha geldi.

Sağlık durumu iyi

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, Burnley maçından sonra bir trafik kazası geçirdi.

Kazanın ardından İngiliz yetkililerden yapılan açıklamada 25 yaşındaki İngiliz oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.