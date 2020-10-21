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    Marcus Thuram'dan kimlik soran güvenliğe Google çözümü

    Marcus Thuram'dan kimlik soran güvenliğe Google çözümü

    Borussia Mönchengladbach'ın 23 yaşındaki futbolcusu Marcus Thuram, Inter ile karşılaşacakları San Siro stadına güvenlik tarafından alınmayınca Google'dan fotoğraflarını gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 17:20
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 17:20
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile karşılaşacak olan Borussia Mönchengladbach, maçın oynanacağı Milano kentine gitti.

    Son antrenmanı San Siro yani Inter'in kullandığı isimle Giuseppe Meazza'da gerçekleştirecek olan Alman ekibinde takımın forvet oyuncusu Marcus Thuram'ın başına oldukça komik bir olay geldi.

    Marcus Thuram dan kimlik soran güvenliğe Google çözümü #1

    GOOGLE'I KİMLİK OLARAK KULLANDI

    Dünyaca ünlü futbolcu Lilian Thuram'ın da oğlu olan Marcus Thuram,  antrenmanın gerçekleştirileceği San Siro stadına geldiğinde bir süre stadyuma alınmadı.

    Başarılı golcünün, kimlik soran stat güvenliğine Google'dan kendi fotoğraflarını göstermesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Kullanıcılar bu durumu ti'ye alırken, Borussia Mönchengladbach da bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Marcus Thuram dan kimlik soran güvenliğe Google çözümü #2

    Marcus Thuram dan kimlik soran güvenliğe Google çözümü #3

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