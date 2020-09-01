Mariano: Galatasaray Flamengo'dan bonservis istemişti

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Atletico MG'ye transfer olan Mariano, geçen sezon Flamengo'dan teklif aldığını itiraf etti.

Galatasaray'dan ayrılarak ülkesine dönen ve Atletico MG ile sözleşme imzalayan Mariano, geçen sezon başında da sarı-kırmızılılardan ayrılmaya yakın olduğunu söyledi.

"GALATASARAY BONSERVİS İSTEDİ"

Geçtiğimiz yaz Flamengo'dan teklif aldığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Flamengo Rafinha'yı transfer etmeden önce, bana teklif yaptı. 1 yıl daha sözleşmem olduğundan olmadı. Galatasaray, bonservis istedi ve beni serbest bırakmadı, bu yüzden transfer gerçekleşmedi. Internacional de Rodinei'yi almadan beni istemişti." ifadelerini kullandı.

Mariano, Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra gittiği Atletico MG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.